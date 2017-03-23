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З.Шкіряк: за вибухом на складі у Балаклії та вбивством Д.Вороненкова стоїть РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Вибух на складі в Балаклії на Харківщині та вбивство екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова є ланками одного ланцюга, за яким стоїть РФ. Про це під час спілкування з журналістами зазначив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, передає УНН.

“Я вважаю, що це ланки одного ланцюга, за яким стоїть РФ, яка не полишає спроб і в подальшому сіяти паніку, сіяти розпач, домагатися дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні, розхитуванням негативних настроїв і власне здійснювати прямі терористичні диверсії проти української державності... Путін сьогодні робить все можливе для підриву України зсередини”, — зазначив З.Шкіряк.

За даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Наразі евакуйовано більше 19 тис. осіб.

Як повідомляв УНН, сьогодні у Києві застрелили колишнього депутата російського парламенту Дениса Вороненкова, який деякий час мешкав у столиці України та мав українське громадянство.

Українські Національні Новини

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