З.Шкіряк: за вибухом на складі у Балаклії та вбивством Д.Вороненкова стоїть РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Вибух на складі в Балаклії на Харківщині та вбивство екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова є ланками одного ланцюга, за яким стоїть РФ. Про це під час спілкування з журналістами зазначив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, передає УНН.
“Я вважаю, що це ланки одного ланцюга, за яким стоїть РФ, яка не полишає спроб і в подальшому сіяти паніку, сіяти розпач, домагатися дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні, розхитуванням негативних настроїв і власне здійснювати прямі терористичні диверсії проти української державності... Путін сьогодні робить все можливе для підриву України зсередини”, — зазначив З.Шкіряк.
За даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Наразі евакуйовано більше 19 тис. осіб.
Як повідомляв УНН, сьогодні у Києві застрелили колишнього депутата російського парламенту Дениса Вороненкова, який деякий час мешкав у столиці України та мав українське громадянство.