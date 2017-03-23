З.Шкиряк: за взрывом на складе в Балаклее и убийством Д.Вороненкова стоит РФ

"Я считаю, что это звенья одной цепи, за которыми стоит РФ, которая не оставляет попыток и в дальнейшем сеять панику, сеять отчаяние, добиваться дестабилизации внутренней ситуации в Украине, расшатыванием негативных настроений и собственно осуществлять прямые террористические диверсии против украинской государственности... Путин сегодня делает все возможное для подрыва Украины изнутри", - отметил З.Шкиряк.

По данным ГосЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Эвакуированы более 19 тыс. человек.

Как сообщал УНН, сегодня в Киеве застрелили бывшего депутата российского парламента Дениса Вороненкова, который некоторое время жил в столице Украины и имел украинское гражданство.