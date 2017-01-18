З.Шкіряк про обмін екс-беркутівців: убивці Небесної сотні мають бути покарані в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, коментуючи обмін екс-беркутівців, підозрюваних у розстрілі активістів Майдану, за “списками Савченко”, заявив, що таке питання навіть теоретично немає сенсу обговорювати, бо убивці Небесної сотні мають бути покараними в Україні. Про це він сказав в ефірі NewsOne, передає УНН.
“У нас є достатній перелік тих, хто може бути обміняний. Це питання СБУ, яка сьогодні надзвичайно велику і титанічну роботу здійснює в цьому процесі і я переконаний, що потрібно просто припинити спекуляції навколо цієї теми, оскільки вбивці Небесної сотні будуть покарані в Україні. Навіть теоретично таке питання обговорювати немає змісту”, — наголосив він.
З.Шкіряк переконаний, що екс-беркутівці мають понести відповідальність і бути покараними в українському суді.
“І відбуватимуть, я сподіваюся, по життєвий строк в українській в’язниці”, — резюмував радник міністра внутрішніх справ.
Нагадаємо, троє екс-беркутівців, обвинувачених у розстрілі 48 активістів Майдану, фігурують в списках народного депутат Надії Савченко на обмін з боку “ЛНР” та “ДНР”.