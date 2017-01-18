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З.Шкиряк об обмене экс-беркутовцев: убийцы Небесной сотни должны быть наказаны в Украине

З.Шкиряк об обмене экс-беркутовцев: убийцы Небесной сотни должны быть наказаны в Украине

Киев • УНН

 • 8068 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, комментируя обмен экс-беркутовцев, подозреваемых в расстреле активистов Майдана, по "спискам Савченко", заявил, что такой вопрос даже теоретически нет смысла обсуждать, потому что убийцы Небесной сотни должны быть наказаны в Украине. Об этом он сказал в эфире NewsOne, передает УНН.

"У нас есть достаточный перечень тех, кто может быть обменян. Этот вопрос СБУ, которая сегодня чрезвычайно большую и титаническую работу осуществляет в этом процессе и я убежден, что нужно просто прекратить спекуляции вокруг этой темы, поскольку убийцы Небесной сотни будут наказаны в Украине. Даже теоретически такой вопрос обсуждать нет смысла", - подчеркнул он.

З.Шкиряк убежден, что экс-беркутовцы должны понести ответственность и быть наказаны в украинском суде.
"И отбывать, я надеюсь, жизненный срок в украинской тюрьме", - резюмировал советник министра внутренних дел.

Напомним, трое экс-беркутовцев, обвиняемых в расстреле 48 активистов Майдана, фигурируют в списках народного депутата Надежды Савченко на обмен со стороны "ЛНР" и "ДНР".

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