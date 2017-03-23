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З.Шкіряк: покази Д.Воронекова розкривали всю сутність діяльності РФ

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк допустив, що вбивство російського політика Деніса Вороненкова було помстою Кремля за покази, які він давав українській прокуратурі. Про це він заявив журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає УНН.

"Особисто я думаю, що це може бути і виглядати як цинічна і показова помста, страта з боку російських спецслужб, яка безумовно, якщо це підтвердиться, була скоєна за прямою вказівкою з Кремля як розправа над людиною, яка давала покази, які розкривали всю сутність діяльності РФ, які здійснювалися на території України, в тому числі і що стосується правління режиму Януковича і його безпосередньої співпраці з Путіним", - розповів він.

Нагадаємо, в січні Д.Вороненков дав свідчення Генеральній прокуратурі України у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента Віктора Януковича у державній зраді.

Нещодавно Басманний суд Москви санкціонував заочний арешт колишнього депутата Держдуми Росії від КПРФ Дениса Вороненкова.

Українські Національні Новини

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