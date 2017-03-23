З.Шкіряк: покази Д.Воронекова розкривали всю сутність діяльності РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк допустив, що вбивство російського політика Деніса Вороненкова було помстою Кремля за покази, які він давав українській прокуратурі. Про це він заявив журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає УНН.
"Особисто я думаю, що це може бути і виглядати як цинічна і показова помста, страта з боку російських спецслужб, яка безумовно, якщо це підтвердиться, була скоєна за прямою вказівкою з Кремля як розправа над людиною, яка давала покази, які розкривали всю сутність діяльності РФ, які здійснювалися на території України, в тому числі і що стосується правління режиму Януковича і його безпосередньої співпраці з Путіним", - розповів він.
Нагадаємо, в січні Д.Вороненков дав свідчення Генеральній прокуратурі України у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента Віктора Януковича у державній зраді.
Нещодавно Басманний суд Москви санкціонував заочний арешт колишнього депутата Держдуми Росії від КПРФ Дениса Вороненкова.