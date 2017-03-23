З.Шкиряк: показания Д.Воронекова раскрывали всю сущность деятельности РФ

"Лично я думаю, что это может быть и выглядеть как циничная и показательная месть, казнь со стороны российских спецслужб, которая безусловно, если это подтвердится, была совершена по прямому указанию из Кремля как расправа над человеком, который давал показания, которые раскрывали всю сущность деятельности РФ, которая осуществлялась на территории Украины, в том числе и что касается правления режима Януковича и его непосредственного сотрудничества с Путиным ", - рассказал он.

Напомним, в январе Д.Вороненков дал показания Генеральной прокуратуре Украины в уголовном производстве по подозрению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене .

Недавно Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего депутата Госдумы России от КПРФ Дениса Вороненкова .