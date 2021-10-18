З середини тижня по Україні потепліє - синоптики

Деталі

За прогнозом погоди від синоптиків, найближчої ночі у більшості областей, завтра вдень у східній частині місцями невеликий дощ; температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°.

В наступні дві доби, 20-21 жовтня, в Україні без опадів. Температура 20 жовтня вночі від 5° тепла до 2° морозу, вдень 9-15° тепла, у західних та південних областях до 18°, 21 жовтня на більшій частині території країни очікується підвищення температури на 3-5°.

Додамо

На Київщині завтра вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Температура вночі 2-5° тепла, вдень 10-12°.