С середины недели по Украине потеплеет - синоптики
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. С середины текущей недели в Украине потеплеет на несколько градусов, после похолодания с понедельника. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу погоды от синоптиков, ближайшей ночью в большинстве областей, завтра днем в восточной части местами небольшой дождь; температура ночью 1-6° тепла, днем 8-13°.
В последующие двое суток, 20-21 октября, в Украине без осадков. Температура 20 октября ночью от 5° тепла до 2° мороза, днем 9-15° тепла, в западных и южных областях до 18°, 21 октября на большей части территории страны ожидается повышение температуры на 3-5°.
Добавим
В Киевской области завтра ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Температура ночью 2-5° тепла, днем 10-12°.