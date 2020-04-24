"З російської місії при ООН надійшла томографія": Кислиця про скандальну заяву РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. У середу Україна блокувала в ООН резолюцію Росії щодо послаблення санкцій, після чого постійне представництво РФ при ООН оприлюднило заяву "З перемогою, панове", адресовану українській стороні. Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця відреагував у жартівливій формі, оприлюднивши "томографію" російських дипломатів, передає УНН.
"З російської місії при ООН надійшла томографія: ми спробували анексувати вашу територію, ведемо війну, ГА нас визначила окупупантом, вбиваємо ваших громадян, а ви, панове, проти "позитивного порядку денного" і "добросусідства"? COVID? Чи щось когнітивне?", - спитав Кислиця у Twitter.
Зазначимо, в заяві російська делегація назвала "перемогою" України можливість "вставити "палиці в колеса" будь-якої російської ініціативи на міжнародній арені".
Росіяни стверджують також, що українська позиція начебто "підриває один з можливих напрямків міжнародного співробітництва в боротьбі з COVID-19".
Заяву представників РФ прокоментував у Facebook і речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.
"Коли на людях російська делегація в ООН "мы не обсуждаем введенные против нас незаконные рестрикции, ни с кем не торгуемся и никого не умоляем их снять", а на ділі починає популяризувати українську мову. З перемогою, панове!", - наголосив він.
Нагадаємо, 22 квітня РФ винесла на затвердження Генасамблеї ООН новий документ резолюції, що має сприяти послабленню санкцій.
Однак Україна, як і на початку квітня, перервала так звану “процедуру умовчання” і заблокувала цю ініціативу.