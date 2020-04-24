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"Из российской миссии при ООН поступила томография": Кислица о скандальном заявлении РФ

"Из российской миссии при ООН поступила томография": Кислица о скандальном заявлении РФ

Киев  •  УНН

 • 45204 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В среду Украина блокировала в ООН резолюцию России по ослаблению санкций, после чего постоянное представительство РФ при ООН обнародовало заявление "С победой, господа", адресованную украинской стороне. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица отреагировал в шутливой форме, обнародовав "томографию" российских дипломатов, передает УНН.

"Из российской миссии при ООН поступила томография: мы попытались аннексировать вашу территорию, ведем войну, ГА нас определила окупупантом, убиваем ваших граждан, а вы, господа, против "позитивной повестки дня" и "добрососедства"? COVID? Или что-то когнитивное?" - спросил Кислица в Twitter.

Отметим, в заявлении российская делегация назвала "победой" Украины возможность "вставить" палки в колеса "любой российской инициативы на международной арене".

Россияне утверждают также, что украинская позиция вроде бы "подрывает одно из возможных направлений международного сотрудничества в борьбе с COVID-19".

Заявление представителей РФ прокомментировал в Facebook и представитель постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

"Когда на людях российская делегация в ООН "мы не обсуждаем введенные против нас незаконные рестрикции, ни с кем не торгуемся и никого не умоляем их снять", а на деле начинает популяризировать украинский язык. С победой, господа!", - подчеркнул он.

Напомним, 22 апреля РФ вынесла на утверждение Генассамблеи ООН новый документ резолюции, что должно способствовать ослаблению санкций.

Однако Украина, как и в начале апреля, прервала так называемую "процедуру умолчания" и заблокировала эту инициативу.

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