"Из российской миссии при ООН поступила томография": Кислица о скандальном заявлении РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В среду Украина блокировала в ООН резолюцию России по ослаблению санкций, после чего постоянное представительство РФ при ООН обнародовало заявление "С победой, господа", адресованную украинской стороне. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица отреагировал в шутливой форме, обнародовав "томографию" российских дипломатов, передает УНН.
"Из российской миссии при ООН поступила томография: мы попытались аннексировать вашу территорию, ведем войну, ГА нас определила окупупантом, убиваем ваших граждан, а вы, господа, против "позитивной повестки дня" и "добрососедства"? COVID? Или что-то когнитивное?" - спросил Кислица в Twitter.
Отметим, в заявлении российская делегация назвала "победой" Украины возможность "вставить" палки в колеса "любой российской инициативы на международной арене".
Россияне утверждают также, что украинская позиция вроде бы "подрывает одно из возможных направлений международного сотрудничества в борьбе с COVID-19".
Заявление представителей РФ прокомментировал в Facebook и представитель постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.
"Когда на людях российская делегация в ООН "мы не обсуждаем введенные против нас незаконные рестрикции, ни с кем не торгуемся и никого не умоляем их снять", а на деле начинает популяризировать украинский язык. С победой, господа!", - подчеркнул он.
Напомним, 22 апреля РФ вынесла на утверждение Генассамблеи ООН новый документ резолюции, что должно способствовать ослаблению санкций.
Однако Украина, как и в начале апреля, прервала так называемую "процедуру умолчания" и заблокировала эту инициативу.