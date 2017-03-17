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З російськими банками воювати буде складніше, ніж з бойовиками – експерт

Київ • УНН

 • 12840 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. З російськими банками воювати буде складніше, ніж з бойовиками, наголошує політичний оглядач Кирило Сазонов. Про таке він заявив в ефірі “5 каналу”, передає УНН.

“З банкірами важче воювати, ніж з озброєними бандитами. Тому що ці люди грають на фінансовому ринку, вони впливають на величезну кількість людей, які від них залежать. Плюс, вони володіють величезною кількістю інформації, особистої інформації,” — заявив він.

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“Це дуже небезпечні противники... Нас чекає не кавалерійська атака, а досить довга боротьба, яку потрібно було почати в березні 2014 року,” — додав К.Сазонов.

Нагадаємо, напередодні Національний банк запропонував запровадити санкції до дочірніх компаній російських державних банків у формі заборони виведення капіталу з України. У НБУ запропонували застосувати такі санкції до банків, які працюють в Україні з російським капіталом: “Сбербанк”, “Промінвестбанк”, ВТБ, VS банк, БМ Банк.

Перед цим Рада національної безпеки й оборони України доручила Нацбанку і Службі безпеки визначитися щодо можливого запровадження санкцій проти банків із російським капіталом.

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