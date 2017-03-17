С российскими банками воевать будет сложнее, чем с боевиками - эксперт

"С банкирами труднее воевать, чем с вооруженными бандитами. Потому что эти люди играют на финансовом рынке, они влияют на огромное количество людей, которые от них зависят. Плюс, они обладают огромным количеством информации, личной информации", - заявил он.

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"Это очень опасные противники ... Нас ждет не кавалерийская атака, а достаточно долгая борьба, которую нужно было начать в марте 2014 года," - добавил К.Сазонов.

Напомним, накануне Национальный банк предложил ввести санкции относительно дочерних компаний российских государственных банков в форме запрета вывода капитала из Украины. В НБУ предложили применить такие санкции к банкам, которые работают в Украине с российским капиталом: "Сбербанк", "Проминвестбанк", ВТБ, VS банк, БМ Банк.

Перед этим Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Нацбанку и Службе безопасности определиться относительно возможного введения санкций против банков с российским капиталом.