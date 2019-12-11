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З Росією треба виходити на переговори щодо Криму – Зеркаль

З Росією треба виходити на переговори щодо Криму – Зеркаль

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. На переговорах з Російською Федерацією потрібно піднімати питання українського Криму, попри небажання російської сторони. Про це у ефірі одного із телеканалів заявила колишній заступник Міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, передає УНН.

"Звичайно, вони (Росія - ред.) не хочуть це обговорювати. Вони взагалі не хочуть, щоб кримське питання десь голосно прозвучало", - сказала Зеркаль.

Вона нагадала, що на майданчику ООН Україна кожного року ставить на голосування дві резолюції - щодо прав людини в Криму, а також щодо мілітаризації півострова.

"Але цього замало, бо це питання не зрушується з місця. І якщо ми не будемо говорити з різними лідерами щодо того, що Крим залишається українським, і треба виходити на переговори з росіянами, незважаючи на їх небажання. Треба ставити це питання, нагадувати їм. Бо вони розраховують, що через декілька років про Крим всі забудуть, і воно просто зникне. Не можна надавати їм можливість зняти питання Криму з порядку денного", - підкреслила дипломат.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у Парижі заявив, що під час зустрічі лідерів "нормандської четвірки" не вдалось детально обговорити питання повернення Криму. 

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