З ранку п’ятниці Київ скували затори

Так, на правому березі Києва затори утворились на Набережно-Хрещатицькій та Набережно-Рибальській вулицях, також стоять проспект Степана Бандери, вулиці Новокостянтинівська, Кирилівська та Олени Теліги.

Частково ускладнено рух проспектом Перемоги, вулицях Борщагівська, В’ячеслава Чорновола, Повітрофлотським проспектом, вулицями Вадима Гетьмана та Народного ополчення, проспектом Валерія Лобановського, вулицею Миколи Грінченка.

На лівому березі ускладнено рух у бік правого берега проспектом Миколи Бажана, проспектом Соборності та Броварським проспектом, проспектом Романа Шухевича. Також помітне ускладнення руху вулицею Центральна, проспектом Визволителів, вулицею Миропільська.

Рух на мостах – Південному, Дарницькому, Патона та Метро - ускладнено в напрямку правого берега.

Як повідомляв УНН, під кінець цього тижня по Україні очікується мокрий сніг, утім, температура повітря підніматиметься аж до 13 градусів тепла вдень.