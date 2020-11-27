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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 36623 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 56676 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 69625 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 83010 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 111297 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 113485 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 125729 просмотра

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С утра пятницы Киев сковали пробки

С утра пятницы Киев сковали пробки

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. По состоянию на 8:10 на нескольких мостах и улицах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Так, на правом берегу Киева пробки образовались на Набережно-Крещатицкой и Набережно-Рыбальской улицах, также стоят проспект Степана Бандеры, улицы Новоконстантиновская, Кирилловская и Елены Телиги.

Частично затруднено движение по проспекту Победы, на улицах Борщаговская, Вячеслава Черновола, Воздухофлотским проспектом, по улицам Вадима Гетьмана и Народного ополчения, проспектом Валерия Лобановского, улицей Николая Гринченко.

На левом берегу затруднено движение в сторону правого берега проспектом Николая Бажана, по проспекту Соборности и Броварским проспектом, проспектом Романа Шухевича. Также заметно осложнение движения по улице Центральная, проспектом Освободителей, улицей Миропольской.

Движение на мостах - Южном, Дарницком, Патона и Метро - затруднено в направлении правого берега.

Как сообщал УНН, под конец этой недели по Украине ожидается мокрый снег, впрочем, температура воздуха будет подниматься до 13 градусов тепла днем.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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