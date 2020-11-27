С утра пятницы Киев сковали пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. По состоянию на 8:10 на нескольких мостах и улицах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, на правом берегу Киева пробки образовались на Набережно-Крещатицкой и Набережно-Рыбальской улицах, также стоят проспект Степана Бандеры, улицы Новоконстантиновская, Кирилловская и Елены Телиги.
Частично затруднено движение по проспекту Победы, на улицах Борщаговская, Вячеслава Черновола, Воздухофлотским проспектом, по улицам Вадима Гетьмана и Народного ополчения, проспектом Валерия Лобановского, улицей Николая Гринченко.
На левом берегу затруднено движение в сторону правого берега проспектом Николая Бажана, по проспекту Соборности и Броварским проспектом, проспектом Романа Шухевича. Также заметно осложнение движения по улице Центральная, проспектом Освободителей, улицей Миропольской.
Движение на мостах - Южном, Дарницком, Патона и Метро - затруднено в направлении правого берега.
Как сообщал УНН, под конец этой недели по Украине ожидается мокрый снег, впрочем, температура воздуха будет подниматься до 13 градусов тепла днем.