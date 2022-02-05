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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 66137 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

З пулею в голові: чоловік знайшов самогубця на власній дачі

З пулею в голові: чоловік знайшов самогубця на власній дачі

Київ • УНН

 • 20984 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Чоловік знайшов мертвого доглядача, застріляним на його дачі. Версія поліцейських - самогубство. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр поліції Доцеччини.

Деталі

До поліції Бахмута звернувся 63-річний чоловік про те, що у своєму дачному будинку, розташованому в одному з населених пунктів Бахмутського району, він виявив тіло чоловіка.

Поліцейські виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням голови. Встановлено, що загиблим є 46-річний чоловік, який доглядав за вказаним дачним будинком.

Слідчі вилучили речові докази та рушницю, яка була в руках загиблого. Все направлено на проведення відповідних експертиз.

Розпочато кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, з додатковою кваліфікацією «самогубство»). Досудове розслідування триває. Повні обставини смерті чоловіка встановлюються.

Нагадаємо

У Харківському СІЗО 18-річний ув’язнений повісився на простирадлі.

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