З пулею в голові: чоловік знайшов самогубця на власній дачі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Чоловік знайшов мертвого доглядача, застріляним на його дачі. Версія поліцейських - самогубство. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр поліції Доцеччини.
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До поліції Бахмута звернувся 63-річний чоловік про те, що у своєму дачному будинку, розташованому в одному з населених пунктів Бахмутського району, він виявив тіло чоловіка.
Поліцейські виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням голови. Встановлено, що загиблим є 46-річний чоловік, який доглядав за вказаним дачним будинком.
Слідчі вилучили речові докази та рушницю, яка була в руках загиблого. Все направлено на проведення відповідних експертиз.
Розпочато кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, з додатковою кваліфікацією «самогубство»). Досудове розслідування триває. Повні обставини смерті чоловіка встановлюються.
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