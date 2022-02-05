С пулей в голове: мужчина нашёл самоубийцу на собственной даче
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Мужчина нашёл мертвого смотрителя, застреленного на его даче. Версия полицейских - самоубийство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр полиции Доцеччини.
Детали
В полицию Бахмута обратился 63-летний мужчина о том, что в своем дачном доме, расположенном в одном из населенных пунктов Бахмутского района Донецкой области, он обнаружил тело мужчины.
Полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы. Установлено, что погибшим является 46-летний мужчина, который ухаживал за указанным дачным домом.
Следователи изъяли вещественные доказательства и ружьё, которое было в руках погибшего. Все направлено на проведение соответствующих экспертиз.
Начато уголовное производство с предварительной квалификацией по ч. 1 Ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с дополнительной квалификацией "самоубийство"). Досудебное расследование продолжается. Полные обстоятельства смерти мужчины устанавливаются.
Напомним
В Харьковском СИЗО 18-летний заключенный повесился на простыне.