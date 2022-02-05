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15 марта, 19:03 • 106205 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 142102 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 122746 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 116322 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104457 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101272 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 92215 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 123586 просмотра

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14 марта, 19:57 • 127124 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127278 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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С пулей в голове: мужчина нашёл самоубийцу на собственной даче

С пулей в голове: мужчина нашёл самоубийцу на собственной даче

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 февраля. УНН. Мужчина нашёл мертвого смотрителя, застреленного на его даче. Версия полицейских - самоубийство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр полиции Доцеччини.

Детали

В полицию Бахмута обратился 63-летний мужчина о том, что в своем дачном доме, расположенном в одном из населенных пунктов Бахмутского района Донецкой области, он обнаружил тело мужчины.

Полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы. Установлено, что погибшим является 46-летний мужчина, который ухаживал за указанным дачным домом.

Следователи изъяли вещественные доказательства и ружьё, которое было в руках погибшего. Все направлено на проведение соответствующих экспертиз.

Начато уголовное производство с предварительной квалификацией по ч. 1 Ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с дополнительной квалификацией "самоубийство"). Досудебное расследование продолжается. Полные обстоятельства смерти мужчины устанавливаются.

Напомним

В Харьковском СИЗО 18-летний заключенный повесился на простыне.

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