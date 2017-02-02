З ПСГ України у січні відібрано 2,1 млрд куб. м газу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Станом на початок лютого місяця поточного року в газосховищах України зберігається 9,8 млрд куб. м блакитного палива, що, як зазначається, є найменшим показником заповненості – 31%, передає УНН з посиланням на прес-службу ПАТ "Укртрансгаз".
"Всього у січні поточного року з підземних сховищ України було відібрано 2,1 млрд куб. м блакитного палива", - сказано у повідомленні.
За оперативною інформацією центрального диспетчерського департаменту, відбір природного газу здійснюється на 10 сховищах в режимі 92 млн кубометрів на добу.
"Для покриття потреб вітчизняних споживачів використовується природний газ вітчизняного видобутку – 57 млн куб. м/добу, імпортований з Європи – 45 млн куб. м/добу, а також накопичений у газосховищах", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Україна в січні наростила імпорт газу з Європи в 1,6 раза.