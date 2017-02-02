Из ПХГ Украины в январе отобраны 2,1 млрд куб. м газа

$41.080.11
45.050.50
ukru
Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив
10:26 • 7272 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

08:53 • 23291 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 100564 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 35765 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 94833 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 154300 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 149376 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 153261 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 159298 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 167843 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
6.4м/с
41%
Популярные новости

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 49556 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 47140 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 50258 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 45082 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 48373 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 7122 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 48622 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 100433 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 230222 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 283347 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 6532 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 41557 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 40839 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 54450 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 75801 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

Из ПХГ Украины в январе отобраны 2,1 млрд куб. м газа

Киев • УНН

 • 10236 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. По состоянию на начало февраля месяца текущего года в газохранилищах Украины сохраняется 9,8 млрд куб. м голубого топлива, как отмечается, является наименьшим показателем заполненности - 31%, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ПАО "Укртрансгаз".

Из ПХГ Украины в январе отобраны 2,1 млрд куб. м газа

"Всего в январе текущего года из подземных хранилищ Украины были отобраны 2,1 млрд куб. м голубого топлива", - сказано в сообщении.

По оперативной информации центрального диспетчерского департамента, отбор природного газа осуществляется на 10 хранилищах в режиме 92 млн кубометров в сутки.

"Для покрытия потребностей отечественных потребителей используется природный газ отечественной добычи - 57 млн ​​куб. м / сутки, импортированный из Европы - 45 млн куб. м / сутки, а также накопленный в газохранилищах", - говорится в сообщении.

Напомним, Украина в январе нарастила импорт газа из Европы в 1,6 раза .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$64.30
Bitcoin
$78,892.50
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$35.92
Золото
$3,021.84
Ethereum
$1,566.18