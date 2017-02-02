Из ПХГ Украины в январе отобраны 2,1 млрд куб. м газа
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. По состоянию на начало февраля месяца текущего года в газохранилищах Украины сохраняется 9,8 млрд куб. м голубого топлива, как отмечается, является наименьшим показателем заполненности - 31%, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ПАО "Укртрансгаз".
"Всего в январе текущего года из подземных хранилищ Украины были отобраны 2,1 млрд куб. м голубого топлива", - сказано в сообщении.
По оперативной информации центрального диспетчерского департамента, отбор природного газа осуществляется на 10 хранилищах в режиме 92 млн кубометров в сутки.
"Для покрытия потребностей отечественных потребителей используется природный газ отечественной добычи - 57 млн куб. м / сутки, импортированный из Европы - 45 млн куб. м / сутки, а также накопленный в газохранилищах", - говорится в сообщении.
Напомним, Украина в январе нарастила импорт газа из Европы в 1,6 раза .