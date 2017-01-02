З приходом на посаду нового глави ОБСЄ С.Курца не варто очікувати кардинальних змін щодо України – експерт

ukru
04:30 • 8679 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 47297 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 102544 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 127774 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 133876 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 230630 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 169714 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 189613 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172863 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 165019 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.5 м/с
80 %
751 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Гренландія важлива для безпеки світу, військова сила не знадобиться - Венс

Гренландія важлива для безпеки світу, військова сила не знадобиться - Венс

28 березня, 19:38 • 19666 перегляди
Дніпро під масованою атакою: лунають вибухи, спалахнули пожежі

Дніпро під масованою атакою: лунають вибухи, спалахнули пожежі

28 березня, 19:51 • 23212 перегляди
Трамп заявив, що отримує звіти про удари “шахедами” по Україні

Трамп заявив, що отримує звіти про удари “шахедами” по Україні

28 березня, 19:59 • 26166 перегляди
Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 157 боїв, на Покровському напрямку - 72 штурми

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 157 боїв, на Покровському напрямку - 72 штурми

28 березня, 20:16 • 18525 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

03:09 • 24143 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 230631 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 353280 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 370290 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 286459 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 359688 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 55717 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 72856 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 84690 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 168638 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 171213 перегляди
Актуальне
З приходом на посаду нового глави ОБСЄ С.Курца не варто очікувати кардинальних змін щодо України – експерт

З приходом на посаду нового глави ОБСЄ С.Курца не варто очікувати кардинальних змін щодо України – експерт

Київ • УНН

 • 15983 перегляди

З початку 2017 року головування в міжнародній організації ОБСЄ перейшло до австрійського міністра зовнішніх справ Себастіана Курца, який нещодавно робив заяви щодо послаблення санкції щодо Росії.

КИЇВ. 2 січня. УНН. З приходом С.Курца на посаду нового голови ОБСЄ кардинальних змін принаймні щодо України не варто очікувати, зокрема, він не впливатиме на санкції, бо ОБСЄ цими питаннями не займається, також і рішення про запровадження поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі приймалися на рівні Нормандського формату і від керівника ОБСЄ тут тільки залежить прискорення чи уповільнення реалізації рішень. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив політолог, депутат ВР попередніх скликань Тараса Чорновіл.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Австрія збирається домагатися послаблення санкцій щодо РФ

"Перше, одна річ коли ти робиш заяви будучи просто там політиком чи кандидатом, а друга річ, коли ти приходиш на посаду і тобі треба зберігати і баланс, і інтереси організації і тоді вже з'являється пряма відповідальність. І це стосується не тільки там кандидатів на президентську посаду в США, це стосується і лідерів міжнародних організацій. Давайте не забувати, що ОБСЄ це є організація, яка об’єднує всі країни ЄС, США і Канаду з другого боку і з третього боку абсолютний виклик всім цим державам – Росію. І йому доведеться шукати баланс", - сказав Т.Чорновіл.

За його словами, заяви, які Себастіан Курц робив до свого призначення носили чисто політичний характер і він на них мав право як індивідуальний політик.

"Але в обставинах які зараз виникли, йому доведеться приймати звіти, йому доведеться реагувати на ці звіти, і йому доведеться робити якісь відповіді на виклики і з цього приводу приймати відповідні рішення. Оскільки рішення щодо збройної місії на сьогоднішній день вже вийшли поза компетенцію ОБСЄ і обговорювалися та приймалися на рівні Нормандського формату, на рівні президентів, то ОБСЄ фактично їх адаптуватиме, матиме виконати. Рішення вже прийняті і в ОБСЄ вже була погодженість, що вони вже мають бути реалізовані", - розповів він.

Нагадаємо, Австрія розпочала головування в Організації з безпеки та співробітництва в Європі в 2017 році.

Як повідомляв УНН, П.Клімкін обговорить з головою ОБСЄ С.Курцом стан виконання мінських угод.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$84,069.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,894.71