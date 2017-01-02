З приходом на посаду нового глави ОБСЄ С.Курца не варто очікувати кардинальних змін щодо України – експерт

КИЇВ. 2 січня. УНН. З приходом С.Курца на посаду нового голови ОБСЄ кардинальних змін принаймні щодо України не варто очікувати, зокрема, він не впливатиме на санкції, бо ОБСЄ цими питаннями не займається, також і рішення про запровадження поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі приймалися на рівні Нормандського формату і від керівника ОБСЄ тут тільки залежить прискорення чи уповільнення реалізації рішень. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив політолог, депутат ВР попередніх скликань Тараса Чорновіл.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Австрія збирається домагатися послаблення санкцій щодо РФ

"Перше, одна річ коли ти робиш заяви будучи просто там політиком чи кандидатом, а друга річ, коли ти приходиш на посаду і тобі треба зберігати і баланс, і інтереси організації і тоді вже з'являється пряма відповідальність. І це стосується не тільки там кандидатів на президентську посаду в США, це стосується і лідерів міжнародних організацій. Давайте не забувати, що ОБСЄ це є організація, яка об’єднує всі країни ЄС, США і Канаду з другого боку і з третього боку абсолютний виклик всім цим державам – Росію. І йому доведеться шукати баланс", - сказав Т.Чорновіл.

За його словами, заяви, які Себастіан Курц робив до свого призначення носили чисто політичний характер і він на них мав право як індивідуальний політик.

"Але в обставинах які зараз виникли, йому доведеться приймати звіти, йому доведеться реагувати на ці звіти, і йому доведеться робити якісь відповіді на виклики і з цього приводу приймати відповідні рішення. Оскільки рішення щодо збройної місії на сьогоднішній день вже вийшли поза компетенцію ОБСЄ і обговорювалися та приймалися на рівні Нормандського формату, на рівні президентів, то ОБСЄ фактично їх адаптуватиме, матиме виконати. Рішення вже прийняті і в ОБСЄ вже була погодженість, що вони вже мають бути реалізовані", - розповів він.

Нагадаємо, Австрія розпочала головування в Організації з безпеки та співробітництва в Європі в 2017 році.

Як повідомляв УНН, П.Клімкін обговорить з головою ОБСЄ С.Курцом стан виконання мінських угод.