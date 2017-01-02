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С приходом на должность нового главы ОБСЕ С.Курца не стоит ожидать кардинальных изменений в отношении Украины - эксперт

С приходом на должность нового главы ОБСЕ С.Курца не стоит ожидать кардинальных изменений в отношении Украины - эксперт

Киев • УНН

 • 15983 просмотра

С начала 2017 года председательство в международной организации ОБСЕ перешло к австрийскому министру иностранных дел Себастьяну Курцу, который недавно делал заявления по ослаблению санкций в отношении России.

КИЕВ. 2 января. УНН. С приходом С.Курца на должность нового председателя ОБСЕ кардинальных изменений по крайней мере в отношении Украины не стоит ожидать, в частности, он не влияет на санкции, ибо ОБСЕ этими вопросами не занимается, также и решение о введении полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе принимались на уровне Нормандского формата и от руководителя ОБСЕ здесь только зависит ускорение или замедление реализации решений. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политолог, депутат ВР предыдущих созывов Тарас  Чорновил.

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"Первое, одна вещь когда ты делаешь заявления будучи просто там политиком или кандидатом, а вторая вещь, когда ты приходишь на должность и тебе надо сохранять и баланс, и интересы организации и тогда уже появляется прямая ответственность. И это касается не только там кандидатов на президентский пост в США, это касается и лидеров международных организаций. Давайте не забывать, что ОБСЕ это организация, которая объединяет все страны ЕС, США и Канаду с другой стороны и с третьей стороны абсолютный вызов всем этим государствам - Россию. И ему придется искать баланс ", - сказал Т.Чорновил.

По его словам, заявления, которые Себастьян Курц делал до своего назначения носили чисто политический характер и он на них имел право как индивидуальный политик.

"Но в обстоятельствах которые сейчас возникли, ему придется принимать отчеты, ему придется реагировать на эти отчеты, и ему придется делать какие-то ответы на вызовы и по этому поводу принимать соответствующие решения. Поскольку решение о вооруженной миссии на сегодняшний день уже вышли за компетенцию ОБСЕ и обсуждались и принимались на уровне Нормандского формата, на уровне президентов, то ОБСЕ фактически их надо адаптировать, надо будет выполнить. Решение уже приняты и в ОБСЕ уже была согласованность, что они уже должны быть реализованы ", - рассказал он.

Напомним, Австрия начала председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2017 году.

Как сообщал УНН, П.Климкин обсудит с главой ОБСЕ С.Курцом состояние выполнения минских соглашений .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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