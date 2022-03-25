З прифронтових міст на Донеччині евакуювали понад 90 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. З прифронтових міст в Донецькій області сьогодні вивезли в безпеку 91 людину, у тому числі 24 дитини. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.
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"Продовжуємо евакуацію мирного населення з прифронтових міст. Сьогодні вивезли в безпеку 91 людину, у тому числі 24 дитини. Зокрема, 43 людини з Авдіївки (10 дітей), 16 людей з Вугледара (4 дитини), 11 людей з Новогродівки (5 дітей) і 21 людину з Очеретиного (5 дітей)", - написав Кириленко.
Доповнення
Ворожі війська минулої доби, 24 березня били "Градами", авіацією та артилерією по 8 містам та селам Донецької області.