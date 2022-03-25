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Ворог за добу вдарив "Градами", авіацією та артилерією по 8 містам та селам Донеччини

Київ • УНН

 • 174317 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Ворожі війська минулої доби били "Градами", авіацією та артилерією по 8 містам та селам Донецької області, повідомили у поліції Донеччини, пише УНН.

Ворог за добу вдарив "Градами", авіацією та артилерією по 8 містам та селам Донеччини

Цитата

"За добу обстрілів росіян зазнали 8 населених пунктів. Найгарячішими точками Донеччини стали Маріуполь, Мар’їнка, Красногорівка, Авдіївка, Краматорськ, Новомихайлівка, Долина, Пришиб. Ворог обстрілював мирне населення з авіації, реактивної системи залпового вогню "Град", артилерійської зброї", - сказано у повідомленні.

"Серед постраждалих – діти. Двоє дітей загинули, троє травмовані", - додали у поліції.

Деталі

Як зазначається, за добу внаслідок ударів пошкоджено щонайменше 21 цивільний об’єкт, серед яких житлові будинки, електромережа.

Так, вночі "Градами" окупантів руйнувань зазнали три вулиці в Авдіївці, де сталися масові пожежі.

Поліцейські відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) та ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України.

Доповнення

Російські окупанти за минулу добу, 24 березня, завдали ще 76 ударів по містах і селах Луганщини, є жертви серед цивільних, повідомили у поліції Луганської області.

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