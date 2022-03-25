Враг за сутки ударил "Градами", авиацией и артиллерией по 8 городам и селам Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Вражеские войска за прошедшие сутки били "Градами", авиацией и артиллерией по 8 городам и селам Донецкой области, сообщили в полиции области, пишет УНН.
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"За сутки обстрелам россиян подверглись 8 населенных пунктов. Самыми горячими точками Донецкой области стали Мариуполь, Марьинка, Красногоровка, Авдеевка, Краматорск, Новомихайловка, Долина, Пришиб. Враг обстреливал мирное население из авиации, реактивной системы залпового огня "Град", артиллерийского оружия", - сказано в сообщении.
"Среди пострадавших - дети. Двое детей погибли, трое травмированы", - добавили в полиции.
Детали
Как отмечается, за сутки в результате ударов повреждены по меньшей мере 21 гражданский объект, среди которых жилые дома, электросеть.
Так, ночью "Градами" оккупантов разрушениям подверглись три улицы в Авдеевке, где произошли массовые пожары.
Полицейские открыли уголовные производства по ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) и ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
Дополнение
Российские оккупанты за минувшие сутки, 24 марта, нанесли еще 76 ударов по городах и селах Луганской области, есть жертвы среди гражданских, сообщили в полиции области.