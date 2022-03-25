Луганщина у вогні: ворог за добу завдав ще 76 ударів по мирних містах, є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Російські окупанти за минулу добу, 24 березня, завдали ще 76 ударів по містах і селах Луганщини, є жертви серед цивільних, повідомили у поліції Луганської області, пише УНН.
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"Протягом минулої доби окупаційні війська здійснили 76 артилерійських та авіаційних обстрілів міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасна та Кремінна, Новотошківське. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені серед мирних мешканців", - сказано у повідомленні.
Деталі
За даними поліції, 24 березня обстрілами пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки місцевих жителів, будівлі об'єктів культури, магазини, гаражі та інші об'єкти інфраструктури. У деяких будинках після обстрілів розпочались пожежі.
За даними ДСНС, місцеві рятувальники продовжують розбирати завали та гасити пожежі, що сталися через обстріли в Рубіжному, Сєвєродонецьку, Привіллі, Щедріщевому, Лисичанську, Новотошківці.
За минулу добу надзвичайники ліквідували понад 30 пожеж у житлових багатоповерхівках, приватних будинках та інших об'єктах області та врятували 18 людей.
Поліцейські продовжують працювати у посиленому режимі в умовах воєнного стану та документують всі факти військових злочинів.
При цьому, як вказано на сьогодні повністю або частково залишаються знеструмленими 35 населених пунктів Луганської області, без газопостачання – 27.
Вчора вдалось евакуювати майже 500 жителів області.
Обстріли продовжилися і сьогодні. Росіяни обстріляли градами Золоте зранку, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Протягом доби в області тривають запеклі бої – Збройні сили України намагаються витіснити росіян з Попасної та Рубіжного, де ворог закріпився на околицях населених пунктів. У той же час продовжується обстріл житлового сектору. Сьогодні зранку "руський мир" вкотре відчули жителі Золотого – по місту армія рф відкрила вогонь градами. Кількість жертв і руйнувань уточнюємо", – заявив очільник Луганщини Сергій Гайдай.
Доповнення
Українські військові протягом 24 березня відбили 9 атак російських окупантів у зоні проведення операції Об’єднаних сил в частині Донецької та Луганської областей. Збито два ворожих літака.