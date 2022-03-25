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Луганская область в огне: враг за сутки нанес еще 76 ударов по мирным городам, есть жертвы

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 марта. УНН. Российские оккупанты за минувшие сутки, 24 марта, нанесли еще 76 ударов по городам и селам Луганской области, есть жертвы среди гражданских, сообщили в полиции Луганской области, пишет УНН.

Луганская область в огне: враг за сутки нанес еще 76 ударов по мирным городам, есть жертвы

Цитата

"За прошедшие сутки оккупационные войска осуществили 76 артиллерийских и авиационных обстрелов городов Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная и Кременная, Новотошковское. В результате обстрелов есть погибшие и раненые среди мирных жителей", - сказано в сообщении.

Детали

По данным полиции, 24 марта обстрелами повреждены многоэтажные и частные дома местных жителей, здания объектов культуры, магазины, гаражи и прочие объекты инфраструктуры. В некоторых домах после обстрелов начались пожары.

По данным ГСЧС, местные спасатели продолжают разбирать завалы и тушить пожары, произошедшие из-за обстрелов в Рубежном, Северодонецке, Приволье, Щедрищево, Лисичанске, Новотошковке.

За минувшие сутки чрезвычайники ликвидировали более 30 пожаров в жилых многоэтажках, частных домах и других объектах области и спасли 18 человек.

Полицейские продолжают работать в усиленном режиме в условиях военного положения и документируют все факты военных преступлений.

При этом, как указано на сегодня полностью или частично остаются обесточенными 35 населенных пунктов Луганской области, без газоснабжения - 27.

Вчера удалось эвакуировать почти 500 жителей области.

Обстрелы продолжились и сегодня. Россияне обстреляли градами Золотое утром, сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"В течение суток в области продолжаются ожесточенные бои - Вооруженные Силы Украины пытаются вытеснить русских из Попасной и Рубежного, где враг закрепился на окраинах населенных пунктов. В то же время продолжается обстрел жилого сектора. Сегодня утром "русский мир" в очередной раз почувствовали жители Золотого - по городу армия рф открыла огонь градами. Количество жертв и разрушений уточняем", - заявил глава Луганской области Сергей Гайдай.

Дополнение

Украинские военные в течение 24 марта отбили 9 атак российских оккупантов в зоне проведения операции Объединенных сил в части Донецкой и Луганской областей. Сбито два вражеских самолета.

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