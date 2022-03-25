Из прифронтовых городов Донецкой области эвакуировали более 90 человек

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"Продолжаем эвакуацию мирного населения из прифронтовых городов. Сегодня вывезли в безопасность 91 человека, в том числе 24 ребенка. В частности, 43 человека из Авдеевки (10 детей), 16 человек из Угледара (4 ребенка), 11 человек из Новогродовки (5 детей) и 21 человека из Очеретиного (5 детей)", - написал Кириленко.

Дополнение

Вражеские войска в минувшие сутки, 24 марта били "Градами", авиацией и артиллерией по 8 городам и селам Донецкой области.