З постраждалої від обстрілів шахти ім.Засядька спробують вручну підняти понад 200 гірників - М.Волинець
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. До постраждалої від обстрілів шахти ім.Засядька, де з третьої зміни не виїхало понад 200 осіб, підвезли генератор та в ручному режимі спробують підняти людей. Про це голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець повідомив на своїй сторінці Facebook, передає УНН.
"На шахті "Засядька" аварія. З третьої зміни не виїхало понад 200 осіб. Причиною стало пошкодження електропідстанції. Також вимкнуто резервний підвід. Уже підвезли генератор та вручному режимі намагатимуться підняти людей", - повідомив він.
З його слів, востаннє люди, які застрягли у шахті, їли більш як 12 годин тому.
Нагадаємо, через обстріли на шахті ім.Засядька під землею залишились більше 200 шахтарів.