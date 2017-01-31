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З постраждалої від обстрілів шахти ім.Засядька спробують вручну підняти понад 200 гірників - М.Волинець

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. До постраждалої від обстрілів шахти ім.Засядька, де з третьої зміни не виїхало понад 200 осіб, підвезли генератор та в ручному режимі спробують підняти людей. Про це голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець повідомив на своїй сторінці Facebook, передає УНН.

"На шахті "Засядька" аварія. З третьої зміни не виїхало понад 200 осіб. Причиною стало пошкодження електропідстанції. Також вимкнуто резервний підвід. Уже підвезли генератор та вручному режимі намагатимуться підняти людей", - повідомив він.

З його слів, востаннє люди, які застрягли у шахті, їли більш як 12 годин тому.

Нагадаємо, через обстріли на шахті ім.Засядька під землею залишились більше 200 шахтарів.

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