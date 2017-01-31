Из пострадавшей от обстрелов шахты Засядько попытаются вручную поднять более 200 горняков - М.Волынец
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В пострадавшую от обстрелов шахту Засядько, где с третьей смены не выехало более 200 человек, подвезли генератор и в ручном режиме попытаются поднять людей. Об этом глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил на своей странице Facebook, передает УНН.
"На шахте "Засядько" авария. С третьей смены не выехало более 200 человек. Причиной стало повреждение электроподстанции. Также отклонили резервный подвод. Уже подвезли генератор и в ручном режиме будут пытаться поднять людей", - сообщил он.
По его словам, последний раз люди, которые застряли в шахте, ели более 12 часов назад.
Напомним, из-за обстрелов на шахте Засядько под землей остались более 200 шахтеров.