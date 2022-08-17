З портів України вийшло ще чотири судна з продовольством – Міноборони Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Сьогодні з портів Одеса та Чорноморськ вийшло чотири судна із соняшниковим шротом, соняшниковою олією та кукурудзою. Про це у Twitter повідомило Міноборони Туреччини, інформує УНН.
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"Відвантаження зерна з українських портів триває у плановому режимі. Сьогодні вранці з українських портів Одеса та Чорноморськ вийшли ще чотири судна із соняшниковим шротом, соняшниковою олією та кукурудзою", – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
16 серпня з порту Південний на Одещині вийшло судно із зерном для Ефіопії.