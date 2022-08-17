Из портов Украины вышли еще четыре судна с продовольствием – Минобороны Турции

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"Отгрузка зерна из украинских портов продолжается в плановом режиме. Сегодня утром из украинских портов Одесса и Черноморск вышли еще четыре судна с подсолнечным шротом, подсолнечным маслом и кукурузой", – говорится в сообщении.

Напомним

16 августа из порта Южный в Одесской области вышло судно с зерном для Эфиопии.