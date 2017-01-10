З понеділка у Львові поновиться навчання у школах
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 10 січня. УНН. З 16 січня у львівських школах поновиться навчальний процес. Про це повідомили УНН у прес-службі Львівської міської ради.
На сьогоднішній день нема необхідності продовжувати тимчасове припинення навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. Зимові канікули у львівських школах розпочалися 31 грудня 2016 року і триватимуть до 15 січня 2017 року.
Нагадаємо, у зв’язку з перевищенням епідпорогом у львівських навчальних закладах було запроваджено тимчасове припинення навчання, яке тривало з 20 грудня до 30 грудня 2016 року.