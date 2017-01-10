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С понедельника во Львове возобновится обучение в школах

С понедельника во Львове возобновится обучение в школах

Киев • УНН

 • 6512 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 10 января. УНН. С 16 января в львовских школах возобновится учебный процесс. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

На сегодняшний день нет необходимости продлевать временное прекращение обучения в общеобразовательных учебных заведениях. Зимние каникулы в львовских школах начались 31 декабря 2016 года и продлятся до 15 января 2017 года.

Напомним, в связи с превышением эпидпорога в львовских учебных заведениях было введено временное прекращение обучения, которое длилось с 20 декабря до 30 декабря 2016 года.

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