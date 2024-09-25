З Польщі в Україну екстрадували підозрюваного у справі заволодіння будівлями Нацкінематеки - НАБУ
Київ • УНН
В Україну екстрадовано колишнього керівника товариства, підозрюваного у незаконному відчуженні будівель Нацкінематеки. ВАКС застосував до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 10 млн грн.
В Україну екстрадовано одного з підозрюваних у заволодінні нерухомістю держпідприємства "Національна кінематека України". Про це заявили в Національному антикорупційному бюро України, передає УНН.
Деталі
Правоохоронці зауважили, що йдеться про колишнього керівника товариства, на користь якого у незаконний спосіб відчужили низку будівель, які перебували у власності Нацкінематеки.
Передача особи співробітникам Національного бюро відбулась на міжнародному автомобільному пункті пропуску "Устилуг – Зосін" Волинської області. Вона стала можливою завдяки співпраці з компетентними органами Республіки Польща та ефективній взаємодії з Офісом Генерального прокурора, як центральним органом України щодо видачі (екстрадиції) підозрюваних
У відомстві додали, що у вівторок, 24 вересня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 10 млн грн.
Нагадаємо
Взимку 2023 року НАБУ і САП повідомили сімом особам про підозру у заволодінні нерухомістю держпідприємства „Національна кінематека України. Серед фігурантів 0 ексзаступниця міністра культури України та ексначальник управління Міністерства культури України.