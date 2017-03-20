З початку весни в столиці ліквідували 93 стихійні сміттєзвалища
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Із початку березня цього року в місті Києві районними та міськими інспекторами вручено понад 400 приписів за неприбране сміття на балансовій території і на узбіччі. Окрім того, за цей період ліквідовано 93 стихійних сміттєзвалища. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, зараз в активній фазі прибирання міста після зими, тому кожне підприємство, в тому числі комерційні структури, повинні подбати про порядок і благоустрій на ввіреній території.
“За дотриманням порядку та чистоти в столиці слідкують 80 інспекторів із благоустрою. Практика адміністративних покарань, яку ми застосовували під час снігопадів, буде задіяна і під час прибирання сміття. Ті організації, які не прибрали, ми будемо штрафувати. Сума штрафу може сягати 1700 грн. Із 1 до 20 березня вручено понад 400 приписів за неприбране сміття, в тому числі за сміття, залишене на узбіччях”, — зазначив він.
П.Пантелеєв наголосив, що протягом весняного періоду заплановано провести щонайменше 130 толок. Упродовж минулої суботи понад 30 толок уже провели на території парків і скверів Києва.
Як повідомляв УНН, територію біля пам’ятника О.Телізі обладнають відеоспостереженням через нещодавній акт вандалізму, коли невідомі облили монумент червоною фарбою.