С начала весны в столице ликвидировали 93 стихийные свалки
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. С начала марта этого года в городе Киеве районными и городскими инспекторами вручено более 400 предписаний за неубранный мусор на балансовой территории и на обочине. Кроме того, за этот период ликвидировано 93 стихийных свалки. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, сейчас в активной фазе уборка города после зимы, поэтому каждое предприятие, в том числе коммерческие структуры, должны позаботиться о порядке и благоустройстве на вверенной территории.
"За соблюдением порядка и чистоты в столице следят 80 инспекторов по благоустройству. Практика административных наказаний, которую мы применяли во время снегопадов, будет задействована и во время уборки мусора. Те организации, которые не убрали, мы будем штрафовать. Сумма штрафа может достигать 1700 грн. С 1 до 20 марта вручено более 400 предписаний за неубранный мусор, в том числе за мусор, оставленный на обочинах ", - отметил он.
П.Пантелеев отметил, что в течение весеннего периода запланировано провести не менее 130 толок. За прошедшую субботу более 30 толок уже провели на территории парков и скверов Киева.
Как сообщал УНН, территорию возле памятника Е.Телизи оборудуют видеонаблюдением из-за недавнего акт вандализма, когда неизвестные облили монумент красной краской.