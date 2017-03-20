С начала весны в столице ликвидировали 93 стихийные свалки

По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, сейчас в активной фазе уборка города после зимы, поэтому каждое предприятие, в том числе коммерческие структуры, должны позаботиться о порядке и благоустройстве на вверенной территории.

"За соблюдением порядка и чистоты в столице следят 80 инспекторов по благоустройству. Практика административных наказаний, которую мы применяли во время снегопадов, будет задействована и во время уборки мусора. Те организации, которые не убрали, мы будем штрафовать. Сумма штрафа может достигать 1700 грн. С 1 до 20 марта вручено более 400 предписаний за неубранный мусор, в том числе за мусор, оставленный на обочинах ", - отметил он.

П.Пантелеев отметил, что в течение весеннего периода запланировано провести не менее 130 толок. За прошедшую субботу более 30 толок уже провели на территории парков и скверов Киева.

Как сообщал УНН, территорию возле памятника Е.Телизи оборудуют видеонаблюдением из-за недавнего акт вандализма, когда неизвестные облили монумент красной краской.