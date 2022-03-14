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З початку розпочатої Росією війни в Україні загинули 90 дітей

З початку розпочатої Росією війни в Україні загинули 90 дітей

Київ • УНН

 • 125786 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. З початку війни, яку розпочала Росія, в Україні загинуло 90 дітей та понад 100 поранено. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Офісу Генерального прокурора.

Цитата

“90 дітей загинуло і більше 100 поранено внаслідок збройної агресії РФ станом на ранок 14 березня 2022 року. Найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Херсонській, Миколаївський та Житомирській областях”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що лише вчора у Миколаївській області внаслідок обстрілів цивільної інфраструктури загинуло двоє дітей та ще двох поранено.

Окрім того, як зазначається, пошкоджено через бомбардування та обстріли 379 закладів освіти, 59 з яких зруйновано повністю. Найбільше руйнувань у Донецькій області - 119 навчальних закладів. У Миколаївській - 30, Сумській - 28, Київській - 35, Херсонській - 21, у столиці - 24.

"Ці цифри не є остаточними, зважаючи на відсутність можливості огляду місць події, де збройні сили РФ ведуть активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях", - зазначають в ОГП.

Доповнення

Як писав УНН, 1582 мирних маріупольці вбиті російськими окупаційними військами за 12 діб блокади міста.

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