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С начала начатой Россией войны в Украине погибли 90 детей

С начала начатой Россией войны в Украине погибли 90 детей

Киев • УНН

 • 125784 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. С начала войны, которую начала Россия, в Украине погибло 90 детей и более 100 ранено. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Офиса Генерального прокурора.

Цитата

“90 детей погибло и более 100 ранено в результате вооруженной агрессии РФ по состоянию на утро 14 марта 2022 года. Больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Житомирской областях”, - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что только вчера в Николаевской области в результате обстрелов гражданской инфраструктуры погибло двое детей и еще двое ранены.

Кроме того, как отмечается, повреждены из-за бомбежек и обстрелов 379 учебных заведений, 59 из которых разрушены полностью. Больше всего разрушений в Донецкой области - 119 учебных заведений. В Николаевской - 30, Сумской - 28, Киевской - 35, Херсонской - 21, в столице - 24.

"Эти цифры не являются окончательными, учитывая отсутствие возможности осмотра мест происшествия, где вооруженные силы РФ ведут активные боевые действия и на временно оккупированных территориях", - отмечают в ОГП.

Дополнение

Как писал УНН, 1582 мирных мариупольца убиты российскими оккупационными войсками за 12 суток блокады города.

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