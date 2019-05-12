З початку року зафіксовано 8 випадків вбивства матір’ю новонародженої дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. В Україні за січень-березень 2019 року обліковано 8 кримінальних правопорушень стосовно умисного вбивста матір’ю власної новонародженої дитини. Про це повідомила прес-служба Генеральної прокуратури України у відповіді на запит кореспондента УНН.
Усього за січень-березень 2019 року по Україні обліковано – 8 кримінальних правопорушень стосовно умисного вбивства матір'ю своєї новонародженої дитини, передбачених ст. 117 КК України. Усього зареєстровано – 12 з них закрито – 4 проваджень.
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Нагадаємо, на Одещині жінка викинула немовля у вигрібну яму вуличної вбиральні.
Як повідомляв УНН, у Львівській області жінка народила немовля та покинула його на території кондитерського цеху, в якому працює.