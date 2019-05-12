С начала года зафиксировано 8 случаев убийства матерью новорожденного ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В Украине за январь-март 2019 года учтено 8 уголовных правонарушений в отношении умышленного убийства матерью собственного новорожденного ребенка. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины в ответе на запрос корреспондента УНН.
Всего за январь-март 2019 года по Украине учтено - 8 уголовных правонарушений в отношении умышленного убийства матерью своего новорожденного ребенка, предусмотренных ст. 117 УК Украины. Всего зарегистрировано - 12 из них закрыто - 4 производств.
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Напомним, в Одесской области женщина выбросила младенца в выгребную яму уличного туалета.
Как сообщал УНН, во Львовской области женщина родила младенца и бросила его на территории кондитерского цеха, в котором работает.