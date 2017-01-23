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З початку року вже подано понад 3,6 тис. щорічних е-декларацій

З початку року вже подано понад 3,6 тис. щорічних е-декларацій

Київ • УНН

 • 10074 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. За даними Єдиного державного реєстру з початку 2017 року до подано 3601 щорічних електронних декларацій, передає УНН.

За інформацією реєстру, зокрема в цьому році вже подали свої е-декларації два народних депутати, а саме Ігор Васюник та Віталій Купрій, а також два заступники Міністра оборони України – Іван Руснак та Ігор Долгов.

Окрім того, за цей період також подав свою декларацію перший заступник Міністра закордонних справ Вадим Пристайко.

Як повідомляв УНН, НАЗК схвалило проект плану заходів для безперебійного функціонування реєстру е-декларацій.

Українські Національні Новини

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