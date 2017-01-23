З початку року вже подано понад 3,6 тис. щорічних е-декларацій

За інформацією реєстру, зокрема в цьому році вже подали свої е-декларації два народних депутати, а саме Ігор Васюник та Віталій Купрій, а також два заступники Міністра оборони України – Іван Руснак та Ігор Долгов.

Окрім того, за цей період також подав свою декларацію перший заступник Міністра закордонних справ Вадим Пристайко.

Як повідомляв УНН, НАЗК схвалило проект плану заходів для безперебійного функціонування реєстру е-декларацій.