С начала года уже подано более 3,6 тыс. ежегодных е-деклараций
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. По данным Единого государственного реестра деклараций с начала 2017 года до подано 3601 ежегодных электронная декларация, передает УНН.
По информации реестра, в том числе в этом году уже подали свои е-декларации два народных депутата, а именно Игорь Васюник и Виталий Куприй, а также два заместителя Министра обороны Украины - Иван Руснак и Игорь Долгов.
Кроме того, за этот период также подал свою декларацию первый заместитель Министра иностранных дел Вадим Пристайко.
Как сообщал УНН, НАПК одобрило проект плана мероприятий для бесперебойного функционирования реестра е-деклараций .