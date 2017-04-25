З початку року вилов у водоймах України збільшився на 10%

Зокрема, спостерігається приріст промислового вилову риби на 41,8% і становить 2550 тонн.

Як повідомляє Держрибагентство, з січня по березень в деяких областях України збільшився вилов у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року а саме в: Миколаївській – в 1,3 раза, Волинській – 2,4 раза, Львівській – в 1,8 раза, Черкаській – в 1,2 раза та Харківській - в 1,2 раза.

Зазначається, що в 2016 році вилов в Україні є найбільшим за останні 2 роки – 81,1 тис. тонн, зростання становило 11,5 % у порівнянні з 2015 роком (72,7 тис тонн) і 23,8% у порівнянні з 2014 роком (61,8 тис тонн).

Вилов в Чорному морі збільшився на 7,8% і становив 276 тонн. В Азовському морі в першому кварталі 2017 року зловили 5795 тонн риби, що на 30% менше, ніж у 2017 році. Зменшення пов’язане із невисокою інтенсивністю промислового лову в лютому-березні у зв’язку із штормовою погодою. Станом на лютий 2017 року в Азовському морі вилов становив 1394 тонн, порівняно з показником 2016 року – 4740 тонн.

Щодо показників вилову по окремих видах риб, то вони виросли у таких прісноводних видів риби як: судак – 25,8%, сом – 162,6%, тараня – 68,4%, щука – 129,8%, карась – 59,1%, плоскирка – 202,5%, короп та сазан – 30,6%. Негативну динаміку вилову показали синець (зниження на 52,9%), чехоня (на 54,3%), білизна (88,2), окунь (33,8%). Серед морських видів риби збільшився вилов: оселедця – 70%, калкана – 78,1%, шпрот – 7,6% та креветки – 15,6%.

Нагадаємо, в Україні почала діяти заборона на вилов риби.