С начала года вылов в водоемах Украины увеличился на 10%

В частности, наблюдается прирост промышленного вылова рыбы на 41,8% и составляет 2550 тонн.

Как сообщает Госрыбагентство, с января по март в некоторых областях Украины увеличился вылов по сравнению с аналогичным периодом 2016 а именно в: Николаевской - в 1,3 раза, Волынской - 2,4 раза, Львовской - в 1,8 раза, Черкасской - в 1,2 раза и Харьковской - в 1,2 раза.

Отмечается, что в 2016 году вылов в Украине является крупнейшим за последние 2 года - 81,1 тыс. тонн, рост составил 11,5% по сравнению с 2015 годом (72,7 тыс. тонн) и 23,8% по сравнению с 2014 годом (61,8 тыс. тонн).

Вылов в Черном море увеличился на 7,8% и составил 276 тонн. В Азовском море в первом квартале 2017 года поймали 5795 тонн рыбы, что на 30% меньше, чем в 2017 году. Уменьшение связано с невысокой интенсивностью промышленного лова в феврале-марте в связи с штормовой погодой. По состоянию на февраль 2017 года в Азовском море вылов составил 1394 тонн, по сравнению с показателем 2016 года - 4740 тонн.

Что касается показателей вылова по отдельным видам рыб, то они выросли в таких пресноводных видов рыбы как: судак - 25,8%, сом - 162,6%, тарань - 68,4%, щука - 129,8%, карась - 59,1%, густера - 202,5%, карп и сазан - 30,6%. Негативную динамику вылова показали синец (снижение на 52,9%), чехонь (на 54,3%), жерехи (88,2), окунь (33,8%). Среди морских видов рыбы увеличился вылов: сельди - 70%, калкана - 78,1%, шпрот - 7,6% и креветки - 15,6%.

Напомним, в Украине начал действовать запрет на вылов рыбы.