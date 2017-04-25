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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 39052 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101952 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155653 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116143 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116296 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112435 просмотра

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С начала года вылов в водоемах Украины увеличился на 10%

С начала года вылов в водоемах Украины увеличился на 10%

Киев  •  УНН

 • 14613 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. За первые три месяца 2017 года, с января по март, вылов во внутренних водоемах Украины составил 3686 тонн, что на 10% больше чем за аналогичный период 2016 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства рыбного хозяйства Украины.

В частности, наблюдается прирост промышленного вылова рыбы на 41,8% и составляет 2550 тонн.

Как сообщает Госрыбагентство, с января по март в некоторых областях Украины увеличился вылов по сравнению с аналогичным периодом 2016 а именно в: Николаевской - в 1,3 раза, Волынской - 2,4 раза, Львовской - в 1,8 раза, Черкасской - в 1,2 раза и Харьковской - в 1,2 раза.

Отмечается, что в 2016 году вылов в Украине является крупнейшим за последние 2 года - 81,1 тыс. тонн, рост составил 11,5% по сравнению с 2015 годом (72,7 тыс. тонн) и 23,8% по сравнению с 2014 годом (61,8 тыс. тонн).

Вылов в Черном море увеличился на 7,8% и составил 276 тонн. В Азовском море в первом квартале 2017 года поймали 5795 тонн рыбы, что на 30% меньше, чем в 2017 году. Уменьшение связано с невысокой интенсивностью промышленного лова в феврале-марте в связи с штормовой погодой. По состоянию на февраль 2017 года в Азовском море вылов составил 1394 тонн, по сравнению с показателем 2016 года - 4740 тонн.

Что касается показателей вылова по отдельным видам рыб, то они выросли в таких пресноводных видов рыбы как: судак - 25,8%, сом - 162,6%, тарань - 68,4%, щука - 129,8%, карась - 59,1%, густера - 202,5%, карп и сазан - 30,6%. Негативную динамику вылова показали синец (снижение на 52,9%), чехонь (на 54,3%), жерехи (88,2), окунь (33,8%). Среди морских видов рыбы увеличился вылов: сельди - 70%, калкана - 78,1%, шпрот - 7,6% и креветки - 15,6%.

Напомним, в Украине начал действовать запрет на вылов рыбы.

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