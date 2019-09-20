З початку року відмовлено у ввезенні майже 2 тис. книг з РФ до України
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. З початку цього року було відмовлено у ввезенні майже 2 тис. книг з Російської Федерації до України. Про це у відповідь на запит журналіста УНН повідомили у Державному комітеті телебачення і радіомовлення України.
"Упродовж 2019 року Держкомтелерадіо надав суб’єктам господарювання 1 874 відмови у вигляді дозволів на ввезення видавничої продукції з території держави-агресора на митну територію України", - йдеться у відповіді.
Так, 95 відмов - на підставі негативних висновків експертної ради Держкомтелерадіо з питань аналізу та оцінки видавничої продукції щодо віднесення її до такої, яка не дозволена до розповсюдження на території України у зв’язку з невідповідністю критеріям оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України.
Зокрема, 1 779 відмов було у зв’язку з поданням суб’єктами господарювання не в повному обсязі пакетів документів, необхідних для одержання дозволу, або виявлення у поданих документах недостовірних відомостей.
Нагадаємо, у Дніпрі припинили незаконний продаж книжкової продукції, завезеної з території держави-агресора без дозвільних документів. Підприємців, які займалися реалізацією книг, оштрафували на 41 720 грн за кожне правопорушення.