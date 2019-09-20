С начала года отказано во ввозе почти 2 тыс. книг из РФ в Украину

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 78423 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 113713 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105484 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112224 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120572 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148747 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149015 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140515 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 188891 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116761 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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С начала года отказано во ввозе почти 2 тыс. книг из РФ в Украину

С начала года отказано во ввозе почти 2 тыс. книг из РФ в Украину

Киев  •  УНН

 • 37350 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. С начала этого года было отказано во ввозе почти 2 тыс. книг из Российской Федерации в Украину. Об этом в ответ на запрос журналиста УНН сообщили в Государственном комитете телевидения и радиовещания Украины.

"В течение 2019 года Госкомтелерадио предоставил субъектам хозяйствования 1874 отказа в виде разрешений на ввоз издательской продукции с территории государства-агрессора на таможенную территорию Украины", - говорится в ответе.

Так, 95 отказов - на основании отрицательных заключений экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции относительно отнесения ее к такой, которая не разрешена к распространению на территории Украины в связи с несоответствием критериям оценки издательской продукции, разрешенной к распространению на территории Украины.

В частности, 1779 отказов было в связи с представлением субъектами хозяйствования не в полном объеме пакетов документов, необходимых для получения разрешения, или выявление в представленных документах недостоверных сведений.

Напомним, в Днепре прекратили незаконную продажу книжной продукции, завезенной с территории государства-агрессора без разрешительных документов. Предпринимателей, которые занимались реализацией книг, оштрафовали на 41 720 грн за каждое правонарушение.

Украинские Национальные Новости

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