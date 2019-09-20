С начала года отказано во ввозе почти 2 тыс. книг из РФ в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. С начала этого года было отказано во ввозе почти 2 тыс. книг из Российской Федерации в Украину. Об этом в ответ на запрос журналиста УНН сообщили в Государственном комитете телевидения и радиовещания Украины.
"В течение 2019 года Госкомтелерадио предоставил субъектам хозяйствования 1874 отказа в виде разрешений на ввоз издательской продукции с территории государства-агрессора на таможенную территорию Украины", - говорится в ответе.
Так, 95 отказов - на основании отрицательных заключений экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции относительно отнесения ее к такой, которая не разрешена к распространению на территории Украины в связи с несоответствием критериям оценки издательской продукции, разрешенной к распространению на территории Украины.
В частности, 1779 отказов было в связи с представлением субъектами хозяйствования не в полном объеме пакетов документов, необходимых для получения разрешения, или выявление в представленных документах недостоверных сведений.
Напомним, в Днепре прекратили незаконную продажу книжной продукции, завезенной с территории государства-агрессора без разрешительных документов. Предпринимателей, которые занимались реализацией книг, оштрафовали на 41 720 грн за каждое правонарушение.