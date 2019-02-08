З початку року в Україну не пустили понад 1100 росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. З початку року понад 1100 громадян Російської Федерації не пустили в Україну. Про це у коментарі журналісту УНН повідомив прес-секретар голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.
"Понад 1100 росіян не пустили з початку року", - зазначив Слободян.
За його словами, що щодня кордон України на в’їзд перетинають приблизно 1000-1200 громадян Російської Федерації, але це ті, хто є етнічними українцями і мають тут сім’ї або їдуть з освітньою чи гуманітарною метою і вже піддавалися раніше перевіркам стосовно своєї позиції.
Раніше повідомлялося, що в Україну з початку року не пустили понад 900 росіян.
Нагадаємо, Верховна Рада заборонила росіянам бути спостерігачами на виборах в Україні.