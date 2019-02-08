С начала года в Украину не пустили более 1100 россиян
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. С начала года более 1100 граждан Российской Федерации не пустили в Украину. Об этом в комментарии журналисту УНН сообщил пресс-секретарь главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
"Более 1100 россиян не пустили с начала года", - отметил Слободян.
По его словам, ежедневно границу Украины на въезд пересекают примерно 1000-1200 граждан Российской Федерации, но это те, кто являются этническими украинцами и имеют здесь семьи или едут с образовательной или гуманитарной целью и уже подвергались ранее проверкам относительно своей позиции.
Ранее сообщалось, что в Украину с начала года не пустили более 900 россиян.
Напомним, Верховная Рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах в Украине.