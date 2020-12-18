З початку року в Україну екстрадували понад 20 правопорушників – ОГП
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. З початку цього року до іноземних держав направлено 82 клопотання українських органів досудового розслідування про видачу правопорушників. Попри проблеми міжнародного сполучення організовано прийом в Україну 21 правопорушника. Про це заявила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, передає УНН із посиланням на пресслужбу ОГП.
"Цьогоріч ми значно активізували роботу у галузі міжнародного співробітництва з питань екстрадиції з компетентними органами США, Грузії та інших держав", - сказала Венедіктова.
За її словами, зокрема, видано 2 членів керівної ланки терористичної організації "Ісламська держава", одного з керівників руху "Талібан", а також 2 осіб, обвинувачених у шахрайстві та легалізації коштів на суму близько 145 млн доларів США.
"Загалом протягом 2020 року Офіс Генпрокурора прийняв 72 рішення за запитами про видачу іноземних держав, вже передано 37 правопорушників. Поряд з цим, до іноземних держав направлено 82 клопотання українських органів досудового розслідування про видачу. Незважаючи на проблеми міжнародного сполучення, викликані пандемією, організовано прийом в Україну 21 правопорушника", - розповіда Венедіктова.
Нагадаємо, в аеропорту Борисполя затримали громадянина Польщі, якого розшукував Інтерпол за підробку документів, шахрайство та організовану злочинність.