З початку року в Україні виявлено 65 випадків АЧС, найбільше – на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Із початку 2017 року в Україні виявлено 65 випадків АЧС. Про це заявив голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа під час комітетських слухань на тему: “Стан епізоотичної ситуації в Україні. Забезпечення надійних та ефективних заходів ліквідації і попередження спалахів хвороб тварин”, передає кореспондент УНН.
Так, за словами В.Лапи, захворювання свиней на АЧС — це проблема, яка була і залишається актуальною для України.
“Ситуація із АЧС — це найбільш складна ситуація в Україні наразі. 65 випадків захворювання зареєстровано вже у 2017 році. Зараз ми маємо уповільнення динаміки захворювання на АЧС. Водночас це не привід для самозаспокоєння, це — сезонне явище, адже пік захворювання припадає на зимові місяці, і потім — липень, серпень, вересень. Тому, зрозуміло, що це є проблема, і вона залишається надзвичайно актуальною для України, і вона може мати наслідки не лише з точки зору біологічної безпеки, але і з точки зору економічної безпеки держави”, — повідомив він.
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Також В.Лапа розповів, що протягом 2012-2017 років найбільшу кількість випадків захворювання на АЧС в Україні було зареєстровано у Одеській, Чернігівській та Полтавській областях.
“По областях — найбільша кількість випадків, що фіксувалась за 2012-2017 роки — це в Одеській обл — 28 випадки, Чернігівській — 27 випадків, Полтавській області — 26 випадків. Зараз ми маємо стабілізацію ситуації в цих областях.
Проте на сьогодні в Україні існує 22 пункти, де ще діє карантин: в Донецькій області — чотири, Запорізька область — три, та по два чи по одному пункту в інших регіонах країни, які ще не оздоровлені від АЧС”, — розповів він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у Мін’юсті зареєстрували нову інструкцію щодо боротьби з АЧС.
Також нагадаємо, профільні відомства лишили українських фермерів сам на сам з катастрофічними наслідками АЧС.
Додамо, фермери дев’яти областей досі чекають компенсацій за вилучених через АЧС свиней.