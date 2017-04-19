З початку року в Україні виявлено 65 випадків АЧС, найбільше – на Одещині

Так, за словами В.Лапи, захворювання свиней на АЧС — це проблема, яка була і залишається актуальною для України.

“Ситуація із АЧС — це найбільш складна ситуація в Україні наразі. 65 випадків захворювання зареєстровано вже у 2017 році. Зараз ми маємо уповільнення динаміки захворювання на АЧС. Водночас це не привід для самозаспокоєння, це — сезонне явище, адже пік захворювання припадає на зимові місяці, і потім — липень, серпень, вересень. Тому, зрозуміло, що це є проблема, і вона залишається надзвичайно актуальною для України, і вона може мати наслідки не лише з точки зору біологічної безпеки, але і з точки зору економічної безпеки держави”, — повідомив він.

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Також В.Лапа розповів, що протягом 2012-2017 років найбільшу кількість випадків захворювання на АЧС в Україні було зареєстровано у Одеській, Чернігівській та Полтавській областях.

“По областях — найбільша кількість випадків, що фіксувалась за 2012-2017 роки — це в Одеській обл — 28 випадки, Чернігівській — 27 випадків, Полтавській області — 26 випадків. Зараз ми маємо стабілізацію ситуації в цих областях.

Проте на сьогодні в Україні існує 22 пункти, де ще діє карантин: в Донецькій області — чотири, Запорізька область — три, та по два чи по одному пункту в інших регіонах країни, які ще не оздоровлені від АЧС”, — розповів він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у Мін’юсті зареєстрували нову інструкцію щодо боротьби з АЧС.

Також нагадаємо, профільні відомства лишили українських фермерів сам на сам з катастрофічними наслідками АЧС.

Додамо, фермери дев’яти областей досі чекають компенсацій за вилучених через АЧС свиней.